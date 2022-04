Tanken : Luxemburg senkt Spritpreise: Benzin und Diesel sind seit Samstag günstiger

Trier/Luxemburg In der Nacht zum Samstag gibt es erfreuliche Nachrichten für Autofahrer: Luxemburg hat erneut an der Preisschraube für Benzin und Diesel gedreht, diesmal nach unten.

In der Nacht zum Samstag sind die Spritpreise in Luxemburg erneut gefallen. Kostete der Liter Benzin 95 am gestrigen Freitag noch 1,727 Euro pro Liter, sind es am heutigen Samstag 2,6 Cent weniger, nämlich 1,701 Euro pro Liter.