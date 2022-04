Tanken : Spritpreise: Benzin und Diesel in Luxemburg am Dienstag teurer

Luxemburg In der Nacht zu Dienstag sind im Nachbarland die Spritpreise nach einer Verringerung am Wochenende wieder angestiegen. Was Tanken dort jetzt kostet:

Seit Mitternacht sind Diesel und Benzin in Luxemburg etwas teurer geworden. So stieg der Preis für Benzin 95 auf 1,707 Euro pro Liter. Damit ist er um 0,6 Cent teurer als am Wochenende.