Benzinpreise : Neue Spritpreise in Luxemburg: Diesel seit Dienstag wieder teurer - Super 95 und Super 98 billiger

Foto: dpa/Christophe Gateau

Luxemburg In der Nacht zu Dienstag hat Luxemburg erneut an der Preisschraube für Benzin und Diesel gedreht - allerdings in unterschiedliche Richtungen. Wie viel der Sprit seit heute kostet.

In der Nacht auf Dienstag, den 5. April, haben sich in Luxemburg erneut die Spritpreise geändert, wie das luxemburgische Energieministerium am Montag angekündigt hatte. Demnach kostet Super 98 nun 1,3 Cent weniger pro Liter, nämlich noch 1,82 Euro pro Liter. Der Benzinpreis bei Super 95 wird um 1,2 Cent günstiger und liegt nun bei 1,721 Euro pro Liter. Dagegen wird es beim Diesel teurer, nämlich um 3,5 Cent. Der Liter Diesel kostet somit 1,792 Euro.

Spritpreise in Luxemburg: Die Entwicklung bei Diesel und Benzin