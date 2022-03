Tanken : Spritpreise für Diesel und Benzin in Luxemburg steigen nochmals

Luxemburg Autofahrer erleben beim Tanken derzeit eine wahre Achterbahnfahrt, jedenfalls in Luxemburg. Dort sind die Spritpreise am Wochenende wieder gestiegen - und gehen am Dienstag nochmals etwas nach oben.

Vor allem für den Dieselkraftstoff waren die Preise in den vergangenen Tagen in Luxemburg stark gesunken. Zum Wochenende zogen die Spritpreise wieder deutlich an. In der Nacht zum Dienstag stiegen die Preise erneut.

Der Diesel verteuerte sich um weitere 1,9 Cent. 1,78 Euro kostet er dann. Auch Benzin wurde teurer. So stieg der Preis für einen Liter Benzin 98 um 3,7 Cent auf 1,787 Euro. Beim Benzin 95 sind es 0,7 Cent mehr. Der Liter kostet nun 1,694 Euro.