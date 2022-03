Krieg : Spritpreise in Luxemburg deutlich gestiegen

Luxemburg Der Ukraine-Krieg sorgt auch in Luxemburg deutlich steigende Spritpreise. Innerhalb einer Woche sind Super und Diesel um jeweils knapp vier Cent je Liter teurer geworden.

Nicht nur in Deutschland steigen die Spritpreise dramatisch an. Auch in Luxemburg müssen Autofahrer an den Tankstellen deutlich mehr bezahlen. Innerhalb einer Woche sind die Spritpreise um vier Cent gestiegen. Für Super 98 muss aktuell in Luxemburg 1,70 Euro bezahlt werden, Diesel kostet 1,54 Euro. Seit Beginn des Jahres sind die Preise an den Tankstellen in Luxemburg damit im Schnitt um 15 Cent je Liter gestiegen. Innerhalb eines Jahres ist Sprit im Nachbarland um rund 40 Cent teurer geworden.