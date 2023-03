Niedrigste Spritpreise seit Monaten Tanken in der Region ist so billig wie lange nicht

Trier · Die Rekord-Preise an den Tankstellen in der Region scheinen vorbei zu sein. Diesel ist derzeit so billig wie lange nicht. Auch in Luxemburg liegen die Spritpreise mittlerweile wieder auf dem Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg.

22.03.2023, 16:15 Uhr

Tanken ist so billig wie lange nicht mehr. Foto: dpa Foto: dpa/Andreas Gebert

Vor einem Jahr mussten Autofahrer an den Tankstellen in der Region noch deutlich über zwei Euro für den Liter Sprit bezahlen. Super E10 kostete laut dem Vergleichsportal Clever tanken vor zwölf Monaten in Trier 2,23 Euro, Diesel 2,28 Euro.