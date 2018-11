später lesen Brauchtum St. Martin reitet wieder durch die Region und beeindruckt viele Kinder FOTO: Hans Krämer FOTO: Hans Krämer Teilen

(cus) „St. Martin ritt durch Schnee und Wind“, heißt es in dem bekannten Lied, das dieser Tage wieder vielerorts in der Region angestimmt wird. So auch in Trier-Heiligkreuz (Bild), wo Karo Börner mit Pferd Amira den Martinszug am Freitagabend anführte. Von cus