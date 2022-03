Kriminalität : Trierer Chef-Staatsanwalt bestätigt Missbrauchsermittlungen gegen Priester

Trier Erneut sorgen Missbrauchsvorwürfe gegen einen Priester im Bistum Trier für Negativ-Schlagzeilen. Jetzt hat sich auch die Staatsawaltschaft geäußert.

Am Wochenende hatte das Bistum die Suspendierung des Priesters bekanntgegeben, nachdem man zuvor von einem länger zurückliegenden Missbrauch erfahren habe. Das Bistum habe den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben, sagte Sprecherin Judith Rupp. Zudem sei eine kirchenrechtliche Voruntersuchung eröffnet worden. Diese ruhe allerdings bis zum Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Vorwürfe beziehen sich auf Vorfall in der Region Trier

Bistum Trier zahlt bislang 1,4 Millionen Euro Entschädigung an Missbrauchsopfer

Kriminalität : Bistum Trier zahlt bislang 1,4 Millionen Euro Entschädigung an Missbrauchsopfer

Nach Angaben der Bistumssprecherin liegt der angezeigte Missbrauch 13 Jahre zurück. Der Fall ist dem Bistum offenbar nun erst bekanntgeworden. Durch wen und auf welche Weise, wurde zunächst nicht bekannt. Auch über den beschuldigten Priester wurden keine weiteren Details genannt. Er soll nach Informationen unserer Redaktion zuletzt aber nicht in einer Pfarreiengemeinschaft in der Region Trier im Einsatz gewesen sein. Die Vorwürfe allerdings sollen sich auf einen Vorfall in der Region beziehen.