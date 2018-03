Am Preisgericht scheiden sich die Geister

Der Wettbewerb zur Umgestaltung des großen Moselparkplatzes in Bernkastel-Kues soll im Frühjahr beginnen.

Es gibt viel zu tun: Packen wir es an. Diese Devise wird bald in Bernkastel-Kues eine große Rolle spielen. Genannt seien der wohl unvermeidliche Bau einer etwa sieben Millionen Euro teuren Fluchtröhre im Burgbergtunnel, die Sanierung der Cusanusstraße, der Hauptverkehrsader der Stadt, und die Umgestaltung des Moselvorgeländes. Letztere ist auch schon seit Jahren ein Thema. Das Land hat auch schon mehrfach hohe Fördermittel bewilligt. Getan hat sich aber noch nichts.

Das soll sich ändern. Voraussichtlich im zeitigen Frühjahr startet ein Architektenwettbewerb. Spätestens in der Jahresmitte soll, so Stadtbürgermeister Wolfgang Port, eine Jury die Ergebnisse bewerten und die beste Lösung auswählen.

Doch wer soll, darf oder muss in dieser Kommission sitzen? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Stadtrat habe kein Mitspracherecht, moniert Brigitte Walser-Lieser, SPD-Fraktionssprecherin im Stadtrat. „Der Bürgermeister hat vermutlich in einer alleinigen Entscheidung einige ihm wohlgesinnte Leute um sich geschart, die keinerlei demokratische Legitimation haben“, sagt sie. Und weiter: „Wir Stadtratsmitglieder haben eine Verantwortung für die Entscheidungen, die unsere Stadt beeinflussen und sind nicht gewählt, dass wir uns zurücklehnen und den Bürgermeister machen lassen.“ Die Mehrheit des Stadtrates habe gar den Antrag abgelehnt diese Entscheidung zu korrigieren. Walser-Lieser: „Er hat sich selbst entmachtet.“ Von „Selbstentmachtung“ spricht auch Grünen-Fraktionssprecherin Gertrud Weydert. „Das will uns einfach nicht in den Kopf.“ Gremien wie die Entwicklungsagentur und der Werbekreis hätten Vertreter in der Jury, der Stadtrat nicht.

Die Kritik treffe den Falschen, sagt Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Es gebe keine Alternative zu der Vorgehensweise. Das sei ein Wettbewerb der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier. „Da müssen Fachleute rein. Die ADD schreibt uns das vor, und sie besteht darauf“, sagt Port.