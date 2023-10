Top-Unternehmen der Region Hier gibt’s in der Region die besten Top-Unternehmen

Mittelstand, Familienunternehmen, Auslandsunternehmen oder Investoren: Wie steht es darum in der Region Trier? Was bieten größere und kleinere Wirtschaftsstandorte in Eife, Hunsrück und an der Mosel ihren Betrieben und Beschäftigten? Und wie steht die Region in Deutschland da? Das neue Herbstranking des Informationsnetzwerkes „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) hat erneut zahlreiche Daten an insgesamt 4073 deutschen Standorten zusammengetragen und daraus eine Rangliste erstellt, die die Unternehmenslandschaft in ganz Deutschland abbildet. Doch wer denkt, dass es hier nur um große Wirtschaftszentren wie Hamburg, München, Berlin und Düsseldorf geht, die übrigens in dieser Reihenfolge auch die Top-Standorte in der Bundesrepublik sind, der täuscht sich.