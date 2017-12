Starke Schneefälle sorgen für Verkehrsbehinderungen

Stärkere Schneefälle am Freitagmorgen haben zu größeren Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt. In den Höhenlagen der Region steht der Verkehr teilweise. Mehrere LKW, Busse und auch Autos stehen quer.

Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte, sind nicht nur Eifel und Hunsrück sind betroffen, auch in Trier, insbesondere in den Höhenlagen, steht der Verkehr teilweise. Mehrere LKW, Busse und auch Autos stehen quer oder können wegen des Wetters nicht weiterfahren, unter anderem bei Aach. Auch einige Verkehrsunfälle wurden bereits gemeldet.

Auf der A 1 von Schweich in Richtung Saarbrücken steht der Verkehr in Höhe Naurath. Auch in der Gegenrichtung staut es sich bei Mehring.

Im Aveler Tal ging am Freitagmorgen zeitweise nichts mehr, mehrere Autos rutschten dort ineinander. Viele Busse in Trier fuhren am späten Vormittag nach TV-Informationen nicht.

Die Polizei bittet Autofahrer, vorsichtig zu fahren und auf Strecken, in denen sich der Verkehr staut, zur Seite zu fahren, um eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge und eine Gasse für die Streufahrzeuge zu gewährleisten.

(red)