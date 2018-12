100 Millionen Euro Schaden entstanden im wärmsten und sonnigsten Jahr aller Zeiten landesweit durch Starkregen. Schuld geben Experten dem Klimawandel. Von Katharina De Mos

An Wetter-Extreme musste man sich als Mitteleuropäer in den vergangenen Jahren ja bereits gewöhnen. Das Jahr 2018 ließ die Menschen in der Region Trier aber noch einmal deutlich spüren, welch dramatische Folgen es haben kann, wenn sich die Erdtemperatur erwärmt. Zerstörerische Starkregen einerseits und außergewöhnliche Hitze und Dürre andererseits prägten Frühjahr, Sommer und Herbst 2018.

Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1881 war es in Deutschland so warm wie 2018. „Das ist ein trauriger Rekord“, sagt Prof. Dr. Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einer ersten Bilanz des nationalen Wetterdienstes. Die Mitteltemperatur lag 2,2 Grad über dem vieljährigen Mittel (1961 bis 1990) und knapp vor dem bisher wärmsten Jahr 2014 mit 10,3 Grad Celsius. Damit fallen acht der neun wärmsten Jahre seit 1881 in das 21. Jahrhundert. „Diese auffällige Ballung zeigt ganz klar: Die Erwärmung ist ungebremst, der Klimawandel hat Deutschland im Griff.“ 2018 ist mit weit über 2000 Sonnenstunden auch das bisher sonnigste Jahr. Beim Niederschlag dürfte, so Becker, 2018 eines der drei trockensten Jahre seit 1881 sein. Die ersten elf Monate waren so trocken wie nie zuvor.

Fest steht den Wetterexperten zufolge bereits jetzt, dass 2018 die bisher höchste Anzahl heißer Tage (mit mehr als 30 Grad) und Sommertage (mit mehr als 25 Grad) registriert wurden.„Das ist ein Alarmsignal und unterstreicht: Wir müssen schnell Lösungen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen finden,“ hatte Becker anlässlich der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice betont.

Es war ein Jahrhundertsommer, der vielen in Erinnerung bleiben wird, weil er fast täglich zum Schwimmen, zum Grillen oder zu lauen Abenden auf der Terrasse einlud. Allerdings hatte er auch seine Schattenseiten. Zahlreiche Menschen, die nach Abkühlung suchten, starben landesweit bei Badeunfällen, darunter ein 19-Jähriger, der bei Trier versucht hatte, die Mosel zu durchschwimmen, sowie ein 17-jähriger polnischer Erntehelfer, der bei Zeltingen-Rachtig in der Fahrrinne der Mosel ertrank.

FOTO: Marion Maier

FOTO: Marion Maier

Die Waldbrandgefahr war hoch, die Wiesen verdorrten, in den rheinland-pfälzischen Wäldern richteten Borkenkäfer Schäden in Höhe von rund 20 Millionen Euro an, und viele Bauern bangten um ihre Ernte. Trotzdem kamen die meisten Landwirte glimpflich davon. Dem Wein haben Sonne und Wärme sogar richtig gut getan: Der 2018er dürfte ein Spitzenjahrgang werden.

Zwar war das Jahr viel zu trocken, aber wenn Wasser vom Himmel fiel, dann oft in Sturzfluten. Starkregen führte in vielen Orten der Region zu dramatischen Szenen. Straßen verwandelten sich innerhalb weniger Minuten in brodelnde Flüsse, die alles mit sich rissen, Hänge rutschten ab, Hunderte Häuser wurden von Schlamm und Geröll geflutet, und in Landscheid wurden Menschen von den Fluten in ihrem Auto eingeschlossen, sodass die Feuerwehr sie befreien musste. Zu Tode kam glücklicherweise niemand, aber viele verloren fast alles, was sie besaßen. Landesweit haben die Unwetter 2018 mehr als 100 Millionen Euro Schaden angerichtet – und ein Großteil der Betroffenen war nicht versichert.

Manche Orte in der Region erwischte es dieses Jahr gleich mehrfach, darunter Trassem bei Saarburg und den Eifelort Dudeldorf. Um sich besser zu wappnen, entwickeln 500 rheinland-pfälzische Kommunen nun neue Hochwasserkonzepte. Schon mit einfachen Maßnahmen lässt sich viel erreichen, zum Beispiel, indem man Bachbette von Treibholz befreit und Abflussgitter regelmäßig reinigt, sodass Wasser ungehindert abfließen kann. Am Grundproblem ändert das jedoch nichts: „Wegen der höheren Temperaturen hat die Atmosphäre mehr Energie und kann mehr Luftfeuchtigkeit aufnehmen“, erklärt Ulrich Matthes vom rheinland-pfälzischen Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. Dadurch steige das Risiko für Gewitter und Starkregen. Der Klimawandel fördere auch stationäre Wetterlagen, bei denen Gewitterwolken lange über einem Ort hängen.

Dies liege daran, dass die Antarktis sich schneller erwärme als der Äquator. Der Temperaturunterschied werde so geringer, und das wirke sich auf den Jetstream aus, eine erdumspannende Luftströmung, die das hiesige Wettergeschehen prägt. Immer öfter scheint diese wellenförmige Luftbewegung festzustecken. Die Folge sind mal lange Hitzeperioden, mal Starkregen. Diese fallen allerdings sehr lokal begrenzt aus. Schon wenige Kilometer weiter kann die Sonne scheinen. Das macht die Vorhersage so schwer. Experten rechnen damit, dass Starkregen in Zukunft sowohl intensiver als auch häufiger werden.

FOTO: dpa / Harald Tittel