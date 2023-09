Freitagabend beobachtet Was es mit der Lichterkette am Abendhimmel auf sich hat - und wann sie wieder zu sehen sein könnte

Übrigens gibt es auch in den nächsten Tage erneut eine Wahrscheinlichkeit, die Lichterkette am Himmel erneut zu bestaunen. Laut der Webseite findstarlink.com sollen die Satelliten etwa am Sonntagabend um ca 20.35 Uhr und um 21.16 Uhr für einige Minuten am Himmel über der Region von Westen in Richtung Süden bzw. Südwesten in Richtung Südosten ziehend zu sehen sein – vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt mit. Allerdings wird die Sichtbarkeit der Satelliten auf der Webseite in die Kategorie „schlechte Sichtbarkeit“ eingeordnet. Es könnte also sein, dass man die Starlink-Kette gar nicht oder nur schwach leuchtend am Himmel sieht.