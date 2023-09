Freitagabend beobachtet Was es mit der Lichterkette am Abendhimmel auf sich hat - und wann sie wieder zu sehen ist

Beobachtet wurde das Phänomen in vielen Teilen Deutschlands, so auch in der Region Trier. In der Facebook-Gruppe „Trier - Hei simmer dahemm“ posten Nutzer Fotos von den Lichtern. Eine Nutzerin berichtet auf Facebook, sie habe gesehen, wie die Lichter sich am Himmel über Trier-West in Richtung Heiligkreuz bewegten. Während eine Userin noch mutmaßt, es könne sich vielleicht um Militärflugzeuge gehandelt haben, wird sie von anderen Nutzern aufgeklärt: Was dort zu sehen war, waren Starlink-Satelliten.