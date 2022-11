Arbeitskampf : Erster Warnstreiks der IG Metall in der Region Trier: Wo heute Mittag Staus drohen

Wie am Dienstag in Leipzig sind heute auch die IG Metaller in der Region Trier zu Warnstreiks aufgerufen. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Trier In mehreren regionalen Betrieben der Metall- und Elektrobranche soll es heute Warnstreiks geben. In Trier könnte es sich deshalb um die Mittagszeit stauen. Wir sagen wann und wo.

In der Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektrobranche hat die Gewerkschaft IG Metall für den heutigen Mittwoch Warnstreiks in der Region Trier angekündigt. Die Beschäftigten von ThyssenKrupp Bilstein in Mandern, Volvo Construction in Konz und GKN Driveline in Trier werden nach Angaben der Gewerkschaft für zwei bis drei Stunden in den Warnstreik gerufen, um an einem Aktionstag in den Trierer Moselauen teilzunehmen.