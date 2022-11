Verkehr : Viele Staus am Mittwochmorgen – besonders B51 zwischen Konz und Trier betroffen

Ziemlich viel los am Mittwochmorgen: Gleich auf mehreren Straßen rund um Trier kommt es derzeit zu Staus. Hier eine Übersicht:

Deutlich mehr Zeit sollten alle Autofahrerinnen und Autofahrer an diesem Mittwochmorgen einplanen. Gleich auf mehreren Straßen in der Region Trier kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Grund sind: hohes Verkehrsaufkommen und Baustellen. So wie auf der Autobahn 1. Dort stehen Sie derzeit, wenn Sie von Wittlich in Richtung Trier unterwegs sind, vor der Baustelle bei Salmtal über 3 Kilometer im Stau.