Gesundheit : „Lage darf nicht aus dem Ruder laufen“

Luxemburg Luxemburg schränkt Lockerungen im privaten Bereich ein. Zahl der Neuinfektionen steigt wieder.

Trotzdem geht in Luxemburg die Angst vor einer zweiten Welle um. Vor allem nachdem es seit dem Wochenende über 100 Neuinfektionen gegeben hat. Eine Party am 12. Juni in einer Bar im Zentrum der luxemburgischen Hauptstadt soll Auslöser dafür sein Als Grund dafür wird gesehen, dass Luxemburg die Einschränkungen für private Feiern weitestgehend aufgehoben hatte. Auch der Unterricht in den Grundschulen läuft wieder im Normalbetrieb, die Teilung der Klassen wurde aufgehoben. Seit zwei Wochen gibt es kaum noch strenge Verbote. Stattdessen setze man auf den gesunden Menschenverstand und auf Eigenverantwortung, verkündete die luxemburgische Gesundheitsministerin Paulette Lenert Mitte Juni.

Gestern nun hat sie gemeinsam mit Premierminister Xavier Bettel wieder die Notbremse gezogen. Man wolle den Menschen weiter vertrauen, sagte Bettel. Vielerorts auch in der Gastronomie würde sich aber nicht mehr an Regeln gehalten. Bettel sprach von Partys mit mehreren hundert Teilnehmern. Genau dort, wo sich Menschen nicht an Regeln hielten, stiegen die Infektionszahlen, auch wenn diese derzeit noch nicht alarmierend seien. Die Neuninfektionen rührten vor allem aus Begegnungen, sagte Lenert. Außer der Feier Mitte Juni gebe es keine Hinweise auf ein größeres Ausbruchsgeschehen in Luxemburg. Einzelne Infektionen in Schulen seien nicht besorgniserregend. Das Ansteckungsrisiko liege nicht in der Schule und nicht in der Arbeitswelt, „es liegt klar im privaten Bereich“, sagte Lenert. Daher werde es dort vorerst keine weiteren Lockerungen geben. Ein weiteres deutliches Ansteigen durch Unvorsichtigkeit müsse vermieden werden, damit die Lage nicht aus dem Ruder laufe, so die Ministerin. „Wir müssen aufpassen“, mahnte auch der Premierminister. Partys mit mehr als 20 Personen sollen verboten werden. Auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll weiterhin gelten. Bettel appellierte an die Bürger, weiterhin zusammenzuhalten und die Regeln zu respektieren.