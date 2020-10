Bildung : Steigende Corona-Zahlen - Schulen in Rheinland-Pfalz sollen möglichst lange offen bleiben

Fenster einer Grundschule sind geöffnet. Zur Vermeidung von Corona-Ansteckungen in den Schulen empfehlen Wissenschaftler regelmäßiges Lüften in kurzen Abständen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mainz/Trier Die Rheinland-pfälzische Bildungsministerin will den Präsenzunterricht an Schulen trotz steigender Infektionszahlen aufrechterhalten. Zur Not mit Maskenpflicht.

Von Stefan Vetter und Jörg Ratzsch

Sobald die Corona-Ampel in einer Region auf Rot steht, kann der Regelbetrieb in Schulen wieder eingeschränkt werden. So steht es im Corna-Warn- und Alarmplan von Rheinland-Pfalz. Der Unterricht könnte dann wieder im Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht stattfinden, Notbetreuungen könnten eingerichtet werden. Noch sind Herbstferien, daher stellt sich akut die Frage nicht. Doch was bedeutet das etwa für die Schüler im Eifelkreis Bitburg-Prüm, für den genau wie für den Vulkaneifelkreis, derzeit die höchste Alarmstufe gilt? In den seit Donnerstag geltenden verschärften Maßnahmen im Eifelkreis ist zunächst nicht von einem eingeschränkten Schulbetrieb die Rede.

Auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) machte gestern deutlich, dass es keinen Automatismus gebe, nachdem ab einer bestimmten Infektionszahl überall die gleichen Maßnahmen ergriffen würden. Es könne aber durchaus sein, das bei weiter steigenden Zahlen in einzelnen Regionen wieder Schüler wechselweise in der Schule und zu Hause unterrichtet würden und auch eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen angeordnet werde, sagte Hubig bei der Abschlusspressekonferenz der Kultusministerkonferenz, dessen Vorsitzende sie derzeit ist. Die Entscheidung dafür müssten die Gesundheitsämter und Schulträger vor Ort entscheiden.

Info Schulabschlüsse sollen vergleichbarer werden Schulausbildung und Schulabschlüsse in Deutschland sollen deutlich vergleichbarer werden. Die Kultusminister der Länder (KMK) verständigten sich nach jahrelangen Verhandlungen auf einen Vertrag für eine bessere Zusammenarbeit im deutschen Bildungssystem mit einheitlicheren Linien. Die Ministerinnen und Minister beschlossen eine entsprechende Ländervereinbarung. Darin sichern sich die Länder unter anderem zu, „durch geeignete Maßnahmen“ dafür zu sorgen, dass Schüler bei einem länderübergreifenden Schulwechsel „ihre Bildungslaufbahn bruchlos fortsetzen können“. Ein wesentlicher Punkt sind die Abituraufgaben. Hier wollen sich die Länder verpflichten, eine bestimmte Anzahl der Aufgaben aus einem gemeinsamen Pool zu entnehmen. Eingerichtet werden soll außerdem eine „Ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz“, die die KMK beraten soll.

Auch wenn es möglicherweise zu einem erneuten Lockdown oder einer strikteren Kontaktbeschränkung kommen sollte, geht Hubig derzeit nicht davon aus, dass Schulen oder Kita wie im März flächendeckend geschlossen werden. Allerdings machte die Kultusministerkonferenz die Einschränkung, dass die Schulen „möglichst lange offen bleiben“ sollen. Eine komplette Schließung wird also nicht ganz ausgeschlossen. Die 16 Bildungsminister seien sich einig gewesen, sagte Hubig, dass das Recht auf Bildung oberste Priorität haben müsse. Und dazu gehöre auch der Präsenzunterricht. „Die Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie.“ Das wisse man mittlerweile und sei daher weiter als im Frühjahr.

Auch für Landeselternsprecher Reiner Schladweiler hat die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs an Schulen oberste Priorität. Dafür müsse alles unternommen werden, sagte er unserer Zeitung. Selbst bei einem Lockdown dürften Schulen nicht geschlossen werden. „Denn dass trifft nicht nur die Schüler und Eltern. Es trifft auch die Wirtschaft indirekt, denn die wenigsten können von zu Hause arbeiten.“ Eine generelle Maskenpflicht im Unterricht lehnt Schladweiler ab. „Das kann nur die äußerste Maßnahme für einen sehr kurzen Zeitpunkt sein.“ Wenn es zu Infektionen im Umfeld von Schulen komme, dann würden diese von außen hereingetragen, so Hubig. Wegen der deutlich steigenden Zahlen geht sie davon aus, dass es in den kommenden Wochen vermehrt zu Quarantäne von ganzen Klassen oder Klassenstufen kommen werde. Auch die Schließung einzelner Schulen könne nicht ganz ausgeschlossen werden. Daher appellierte sie an die Bürger, möglichst auf Feiern zu verzichten und die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Hubig plädierte in diesem Zusammenhang an die Gesundheitsämter bei der Anordnung von Quarantäne für Schüler und Lehrer bei Verdachts- oder bestätigten Infektionsfällen möglichst einheitlich zu verfahren. Auch in der Region sorgten unterschiedliche Vorgaben für Verwirrung. So hatte das Trierer Gesundheitsamt nach einer Corona-Infektion einer Schülerin an einem Gymnasium entschieden, dass die betroffene Klasse und die Lehrer nicht in Quarantäne müssen. Begründet wurde das damit, dass Schüler und Lehrer auf Empfehlung der Schule auch während des Unterrichts einen Mundschutz tragen und auch sehr streng darauf geachtet werde. Dadurch sei das Infektionsrisiko gering.