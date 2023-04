Kein Internet und Telefon Störung im Glasfasernetz behoben

Wie ein Pressesprecher der Deutschen Glasfaser am Mittwoch mitteilte, gab es am Dienstag ab 14.45 Uhr in ganz Rheinland-Pfalz eine Störung des Glasfasernetzes. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen und vorübergehenden Ausfällen beim Internet und beim Telefon auch in der Region Trier. Wie der Anbieter mitteilte, war ein Hardwareproblem an der Anbindung die Ursache für die Störung, die um 19 Uhr behoben gewesen sei. In der Region waren rund 1100 Privatkunden und fünf Geschäftskunden betroffen.