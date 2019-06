Justiz : Richter und Anwälte warnen: Gerichtsverfahren dauern zu lange

Trier Immer wieder werden Straftäter milder bestraft, weil sie zu lange auf ihren Prozess warten mussten. Der rheinland-pfälzische Justizminister sieht keine Überlastung der Gerichte.

Fünf Jahre hat es nach der Anklage der Staatsanwaltschaft gedauert, bis es im Mai vor dem Trierer Landgericht zum Prozess um ein geplatztes Freizeitprojekt in Hermeskeil gekommen ist. Im Fall des vergangene Woche vom Landgericht wegen Untreue verurteilten Ex-Mitarbeiters des Landesbetriebs Mobilität sind zweieinhalb Jahre vergangen, bis die erste Verhandlung vor der Strafkammer startete. In beiden Fällen zahlte sich die überlange Verfahrensdauer für die Angeklagten aus: Ein Teil der Strafe wird ihnen erlassen. Bürger seien zu Recht empört, wenn es eine Strafmilderung gebe, weil ein Verfahren so lange dauere, sagt Thomas Albrecht. Der Trierer Oberstaatsanwalt ist Landesvorsitzender des Deutschen Richterbundes. „Die deutsche Justiz steht nach wie vor vor dem Kollaps. Viele Richterinnen und Richter stehen an der Belastungsgrenze“, sagt Albrecht. Als Grund nennt er Personalmangel und komplizierter werdende Verfahren etwa in der Wirtschaftskriminalität. „Wer effektiv gegen Terrorismus, organisiertes Verbrechen, Internetkriminalität sowie Wirtschafts- und Alltagskriminalität vorgehen will, muss neben der Polizei auch die Strafjustiz deutlich besser ausstatten als bisher.“