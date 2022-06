Mehrere Rechtschreibfehler : Straßenschild in Saarbrücken sorgt auf Facebook für Lacher

Die Stadt Saarbrücken weist auf der Westspange auf die „Insandsetzung“ an der Fernwärmeübergabestation hin. Und der „Landeshauptstdt“ kam ein „a“ abhanden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein Versehen, zu schön eigentlich, um Zufall zu sein: Die Stadt Saarbrücken weist jetzt per Baustellschild an der Westspange auf eine „Insandsetzung“ hin. Ein Brüller in den sozialen Netzwerken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Schwambach

Manche Versehen sind einfach zu schön, als dass man unbesehen an ihnen vorbeifahren könnte. Tatsächlich weist die Stadt Saarbrücken auf einem Straßenschild an der Westspange jetzt darauf hin, dass die „Insandsetzung“ einer Fernwärmeleitung bis August dauert. Wie so ein fehlendes „t“ doch den Sinn verändern kann! Übrigens keine Häme an dieser Stelle. Schließlich fehlen auf unseren Zeitungsseiten auch immer mal wieder Buchstaben.

Hier allerdings war der Fehlerteufel mit Witz am Werk. Sand gehört schließlich beim Straßenbau dazu. Passt also. Und für diejenigen, die sich sowieso immer aufregen, hat er auch noch eine Schippe – Sand – draufgelegt. Haben wir doch schon immer gewusst, werden die Nörgler sagen, dass bei der Stadt vieles in den Sand gesetzt wird.

Lesen Sie auch Schildbürgerstreich : Wie Heidweiler für zwei Tage zum Kreis Trier-Saarburg wechselte