Tarifstreit Streik: Am Montag könnten alle Züge in der Region stillstehen

Mit einem groß angelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie Verdi am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen, wie beide Gewerkschaften am Donnerstag in Berlin mitteilten. Von einem „Tag des Stillstands“ auch in Rheinland-Pfalz, spricht der Leiter der EVG-Geschäftsstelle in Mainz, Lars Kreer. Ziel sei es, dass der gesamte Zugverkehr in Rheinland-Pfalz am Montag ruht. Das betreffe auch die Region Trier, teilte er auf Anfrage mit.