Luxemburg Der Streit um Ausgleichszahlungen für Luxemburg-Pendler geht weiter. Jetzt fordert der Bürgermeister der französischen Stadt Metz 2000 Euro pro Luxemburg-Pendler.

2000 Euro pro Luxemburg-Pendler aus Lothringen fordert der Metzer Bürgermeister Dominique Gros vom Großherzogtum als Ausgleich für verlorene Steuereinnahmen. Im Interview mit dem luxemburgischen Radiosender 100,7 sagte Gros, dass es nicht damit getan sei, an den Grenzen Parkplätze zu schaffen.

Die vier Kommunalpolitiker fordern eine Gleichbehandlung mit Belgien, dem das Großherzogtum jährlich 30 Millionen Euro zahlt. Luxemburg ging bislang nicht auf die Forderung aus der Region Trier und Lothringen ein, stellte stattdessen in Aussicht, zusätzliche Parkkplätze entltang der Grenze zu finanzieren, um Pendlern aus den Nachbarländern das Umsteigen auf den ab März kostenlosen Nahverkehr zu erleichtern.

Politik : Die Region will Geld für Pendler – Luxemburgs Premierminister Bettel ist nicht begeistert

Mit dem Geld soll, so Gros, die Infrastruktur fiananziert werden, die die Bürger von ihren Gemeinden erwarteten. Der Metzer Bürgermeister wehrt sich auch gegen das Argument, dass Luxemburg Arbeitsplätze schaffe und damit für eine niedrige Arbeitslosigkeit in der Großregion sorge. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel sagte im November nach einer gemeinsamen Kabinettsitzung von Rheinland-Pfalz und Luxemburg: „Wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen sozialen Transfer, wir schaffen eine Dynamik in der Region, die ganz wichtig ist.“