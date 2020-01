Landwirtschaft : Streit um Düngeverordnung - Eifeler Landwirt scheitert mit Eilantrag

Trier Das Trierer Verwaltungsgericht hat im Streit um die rheinland-pfälzische Düngeverordnung entschieden: Ohne Bescheid gibt’s keinen vorläufigen Rechtsschutz. Der Bauernverband will sich dadurch aber nicht entmutigen lassen.

Das Trierer Verwaltungsgericht hat den von einem Landwirt aus der Vulkaneifel gestellte Eilantrag gegen die rheinland-pfälzische Düngeverordnung abgelehnt. Der Hauptgrund: Noch seien überhaupt keine Bescheide ergangen, die sich auf die Düngeverordnung stützten, urteilten die Richter. Damit ziele der Antrag des Eifeler Landwirts auf die Gewährung eines sogenannten vorbeugenden Rechtsschutzes ab. Im vorliegenden Fall müsse aber erst einmal die Verwaltungsmaßnahme abgewartet werden, bevor der Landwirt um vorläufigen Rechtsschutz nachsuchen könnte. Mit anderen Worten: Die Sache ist noch gar nicht so weit gediehen, als dass der Eilantrag schon hätte gestellt werden können.

Der Kläger ist Inhaber eines Milchviehbetriebs und bewirtschaftet rund 90 Hektar. Sein Betrieb liegt in einem von der Mainzer Landesregierung festgesetzten sogenannten roten Gebiet, in dem die Ausbringung von Dünger strikt reglementiert ist. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau führen die Einschränkungen bei vielen Landwirten zu unangemessenen Belastungen bei der Bewirtschaftung. Das wollten sich viele Bauern, darunter auch der Kläger, nicht mehr gefallen lassen.

Die Argumentation des Vulkaneifeler Bauern: „Wir wirtschaften seit Jahren in der Gemarkung, und es hat bisher nie Probleme mit einer möglichen Nitratbelastung des Grundwassers gegeben.“ Zusätzliche Auflagen seien daher nicht notwendig und auch nicht akzeptabel, zumal der Hof in der Vergangenheit bewiesen habe, dass die Wirtschaftsweise keinen negativen Einfluss auf das Grundwasser in unserer Region habe.