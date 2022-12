Kommentar zur medizinischen Versorgung auf dem Land : Streit wegen Nichtigkeiten

Das passt hinten und vorne nicht. Während sich die Ärzte in der Eifel reinhängen und alle Hebel in Bewegung setzen, um zwei Hausarztpraxen am Laufen zu halten, hält sich die Kassenärztliche Vereinigung an Spitzfindigkeiten auf und setzt damit die Existenz der Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG aufs Spiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei sollte doch gerade der KV bewusst sein, wie groß die Engpässe bei der medizinischen Versorgung schon heute sind, gerade auf dem Land. Allein aus diesem Grund müsste die Kassenärztliche Vereinigung alles tun, um die Medicus eG mit aller Kraft zu unterstützen, statt der Genossenschaft einen Stein nach dem anderen auf den Weg zu schleudern.

Stattdessen behält die KV wegen einer Nichtigkeit Honorarleistungen in Höhe von rund 150.000 Euro ein. Ist diese Haltung die Retourkutsche dafür, dass sie 2018 auf Druck des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn im Hickhack um die Zulassung der Medicus eG zum Einlenken gezwungen wurde? Sitzen dort in Mainz wirklich Menschen am Ruder, denen es schon lange nicht mehr um den Kern der Sache – die Sicherung der medizinischen Versorgung – geht, sondern nur noch um Macht? Es ist allerhöchste Zeit, dass sich die Kassenärztliche Vereinigung auf ihre vornehmste Aufgabe besinnt und aus eigenem Antrieb zur Lösung des Konflikts beiträgt. Sonst nutzt auch das größte Engagement der Ärzte vor Ort auf Dauer nicht.