Netzausfall : Bagger trifft Kabel mit 20.000 Volt –Stromausfälle in Dreis, Bruch und Bergweiler

Dreis/Burch/Bergweiler Bei Bauarbeiten in Dreis wurde am Montagnachmittag ein Stromversorgungskabel beschädigt. 1500 Einwohner waren zwischenzeitlich ohne Strom. Die Versorgung wurde wieder hergestellt.

Laut dem Netzbetreiber Westnetz wurde das Erdkabel in Dreis gegen 17 Uhr am Montag bei Baggerarbeiten beschädigt. In den Orten Dreis und Bergweiler konnte durch Netzumschaltungen nach einer halben Stunde die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Da in Bergweiler noch mögliche Schäden überprüft wurden, mussten die Bewohner dort bis 19 Uhr auf Strom warten. Das vom Bagger beschädigte Erdkabel in Dreis soll laut Westnetz im Laufe des Montagabends repariert werden.