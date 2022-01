Justiz : Studentin scheitert mit Mindestlohn-Klage gegen Trierer Krankenhaus

Eine angehende Studentin verlangte für ein Praktikum in einem Trierer Krankenhaus die Zahlung des Mindestlohnes. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Peter Steffen

Trier/Erfurt Für ein sechsmonatiges Praktikum in einem Trierer Krankenhaus verlangte eine angehende Medizinstudentin die Zahlung des Mindestlohnes. Rund 10.000 Euro wollte sie von der Klinik. Der Fall landete vor dem Bundesarbeitsgericht.

10.269,85 Euro. So viel verlangte eine angehende Medizinstudentin von einer Trierer Klinik für ein sechsmonatiges Praktikum, das sie dort machte. Das Praktikum war Voraussetzung für ein Studium an der Privatuniversität Witten/Herdecke.

Die junge Frau forderte den Mindestlohn von 9,19 Euro. Sie habe in einer Fünftagewoche täglich 7,45 Stunden Arbeit geleistet. Doch das Krankenhaus weigerte sich den verlangten Lohn zu zahlen. Begründung: Es habe sich um ein normales und übliches Pflichtpraktikum „ohne besonderen wirtschaftlichen Wert gehandelt“. Die Frau verklagte die Klinik. Doch sowohl das Arbeitsgericht in Trier und das Landesarbeitsgericht in Mainz schmetterten die Klage ab. Die angehende Studentin habe keinen Anspruch auf die Zahlungen. Zum einen sei vor Antritt keine Vereinbarung über eine Vergütung getroffen worden. Und zudem gelte das Mindestlohngesetz nicht für Pflichtpraktika.