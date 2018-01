später lesen Wetter Umgestürzte Bäume, Stromausfall, Straßensperrungen - Sturmtief Burglind wütet in der Region FOTO: Roland Weihrauch / dpa FOTO: Roland Weihrauch / dpa Teilen

Orkanartige Böen sind am Mittwochmorgen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde über den Westen Deutschlands gefegt. Im Umland, besonders in der Eifel und Vulkaneifel ist die Feuerwehr derzeit im Dauereinsatz. Es gab zahlreiche Straßensperrungen und mehrere Unfälle wegen umgestürzter Bäume, so die Polizei. MRA, siko, Florian Blaes, Wilfried Hoffmann