(Update) Sturmtief Friederike: Mehrere Bäume sind in der Region umgestürzt

Die Polizei Prüm meldet die ersten Schadensfälle durch die Ausläufer des Sturmtiefs: In der Straße am Kalvarienberg in Prüm sowie auf der L 20 an der Abfahrt Schlausenbach ist jeweils ein Baum auf die Straße gefallen und hat diese blockiert. Feuerwehr und Straßenmeisterei sind mit dem Aufräumarbeiten beschäftigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich sind an der L 50 zwischen Dreis und Bruch, der K 44 zwischen Bruch und Gladbach und der B 50 zwischen Wittlich und Zeltingen-Rachtig gegen 11 Uhr mehrere Bäume umgestürzt. Die Wittlicher Polizei spricht von insgesamt fünf Bäumen. Verletzt wurde niemand. Es entstanden auch keine Schäden an Fahrzeugen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei räumten die Strecken wieder frei.

Sven Lerke von der PI Daun sagte: „Bei uns ist bislang noch nicht einmal ein Baum umgefallen.“ Der bereits starke Wind lässt zwar allerorten die Flaggen mächtig wehen, hier und da fliegen bereits Plakate umher und einzelne Werbeträger wurden bereits beschädigt, aber ansonsten kam es noch zu keinen gravierenden Vorfällen. Aber der Höhepunkt des Sturms soll die Eifel ja auch erst ab Mittag erreichen.

Laut Polizei Morbach war auf der L 164 zwischen Deuselbach und Thalfang und auf der B 327 bei Hilscheid der Verkehr gegen 7 Uhr kurzzeitig beeinträchtigt. Dort blockierte je ein umgefallener Baum die Straße. Mitarbeiter der Straßenmeisterei sorgten wieder für geordnete Verhältnisse.