Supermärkte der Region bieten immer mehr Öko-Lebensmittel an

Der Bio-Boom verstärkt sich, viele Landwirte stellen um. Der TV startet eine Serie zum Thema. Von Katharina De Mos

Grünkern und Dinkelschrot waren gestern. Zahlen zeigen, dass die Biobranche sich endgültig aus der Müsli-Ecke verabschiedet hat: 5,4 Prozent des Gelds, das Deutsche für Lebensmittel ausgeben, flossen 2017 für Bioprodukte. Der Umsatz überschritt dabei erstmals die Zehn-Milliarden-Grenze – und ein Ende dieses Booms ist nicht abzusehen. Denn auch Supermärkte und Discounter bauen ihr Biosortiment weiter aus, um zahlungskräftige Klientel anzulocken. Am stärksten profitieren laut Statistiken der Gesellschaft für Konsumforschung die Supermärkte: Sie sahnen ein Viertel der Umsätze ab, knapp gefolgt von den Discountern (22 Prozent). Die klassischen Naturkostläden und Biomärkte machen nur noch 17 Prozent des Umsatzes. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) sieht diese Entwicklung dennoch positiv. Schließlich gehe es um mehr Natur-, Tier- und Gesundheitsschutz, sagt sie im TV-Interview. So erreiche man auch Menschen, die sonst nie in den Bioladen gehen würden.

Mehr als 1500 Betriebe haben landesweit umgestellt. Sie bewirtschaften zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche. Damit hat sich der Anteil der Äcker, Wiesen oder Weinberge, in denen auf Chemie weitgehend verzichtet wird, seit 2010 verdoppelt. Sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung verfolgen jedoch das Ziel, in Zukunft auf 20 Prozent zu kommen. Höfken schätzt, dass das bis 2030 zu erreichen ist, wenn es weiter einen jährlichen Zuwachs von 6000 Hektar gibt.

Damit das gelingt, hat Mainz kürzlich einen Öko-Aktionsplan verabschiedet. Für die Umsetzung sind pro Jahr 300 000 Euro geplant, die in vier Bereiche mit 42 einzelnen Maßnahmen fließen sollen. Zu den vier Bereichen zählen Aus- und Weiterbildung im Ökolandbau, Beratung und Digitalisierung, Honorierung der umweltbezogenen Leistungen sowie Stärkung ökologischer Produkte. So sollen Schulen und Kitas vermehrt auf Bio-Essen setzen.

Aber: Ist das wirklich besser als konventionelles Essen? Laut Stiftung Warentest kommen zahlreiche Studien zu dem gleichen Ergebnis: In Bezug auf Gesamtqualität, Keimbelastung, Vitamine oder Geschmack gibt es kaum Unterschiede zu konventionellen Produkten. In puncto Pestizide bietet Bio in 85 Untersuchungen allerdings klare Vorteile: Bei Obst, Gemüse und Tee waren 75 Prozent der getesteten Ökoprodukte pestizidfrei. So sauber waren nur 16 Prozent der konventionellen Produkte. Zwischen Premium-Bio-Produkten und solchen aus dem Discounter konnte die Stiftung Warentest keine relevanten Qualitäts-Unterschiede feststellen.

„Was man aber eindeutig sagen kann: Bio-Anbau ist umweltschonender – keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und mineralischen Düngemittel, die Artenvielfalt wird gefördert, und die natürliche Bodenfruchtbarkeit bleibt erhalten“, betont Rita Rausch, Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Auch in der Tierhaltung gebe es strengere Auflagen, was Auslauf, Platz oder Futter angehe. Die Bioverbände haben nochmals strengere Vorschriften als jene, die für das EU-Biosiegel gelten.

In der neuen Serie „Besser bio?!“ wirft der TV in den kommenden Wochen einen Blick in Bio-Ställe, -Fleischereien oder -Weinberge, erklärt, warum ein Bauer seine Rinder auf der Weide schießt oder wie Trierer ihr Gemüse gemeinsam erzeugen.