Klasse! : Talente hautnah erleben

Die „Voice“-Sänger geben den Bitburger Schülern Autogramme. Foto: Jan Söfjer

Trier Die 8a des St.-Willibrord-Gymnasiums Bitburg hat das „KLASSE“-Gewinnspiel des Volksfreunds gewonnen. Die Schüler trafen die „Voice“-Sänger in Trier.

Als Karin Zimmer ihrer Klasse von der Ausschreibung des Volksfreund-Schulprojekts „KLASSE!“ erzählte, waren die Schüler gleich begeistert. Sie konnten Logenkarten für das „The Voice of Germany“-Konzert in Trier gewinnen und obendrein beim Soundcheck in der Arena Trier dabei sein und die sechs „Voice“-Sänger persönlich kennenlernen. Die Schüler der 8a des St.-Willibrord-Gymnasiums Bitburg mussten nur begründen, warum ausgerechnet sie diesen Preis verdient haben.„Ihr müsst herausstechen“, sagte Zimmer. Das haben sie. Die Schüler verfassten einen neuen Text zu Sidos Lied „Tausend Tattoos“, der auch Juror bei der Castingshow ist. Mit Musiklehrerin Maike Wendt nahmen sie den Song auf – mit einer Band mit E-Gitarre, E-Bass, Trompete und Schlagzeug. Der Song überzeugte die Jury. Vergangenen Freitag trafen die 27 Schüler die „Voice of Germany“-Stars in der Arena, die neben dem Veranstalter Poppconcerts Partner der „Klasse!“-Aktion ist.

Bereits beim Soundcheck bekamen die Schüler einen Eindruck von dem, was sie erwarten sollte. Claudia Emmanuela Santoso („The Voice”-Siegerin 2019) und die Finalisten Erwin Kintop, Lucas Rieger, Fidi Steinbeck und Freschta Akbarzada sowie Wildcard-Gewinnerin Mariel Kirschall forderten die Schüler direkt zum Mitsingen auf, was diese gerne machten. Es folgten ein Gruppenfoto, Gespräche mit den Sängern, die Autogrammkarten verteilten, ein Einblick in die Arbeit eines Konzertveranstalters und das Konzert selbst. Dazu waren auch die zweit- und drittplatzierten des „KLASSE!“-Gewinnspiels eingeladen: die Klasse 9d des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier sowie die 10c der Blandine-Merten-Realschule Trier.

„Ich finde es toll, dabei zu sein, zu sehen, wie so etwas funktioniert und die Talente hautnah zu erleben, die man sonst nur im Fernsehen sieht“, sagt Jonas aus der 8a des Willibrord-Gymnasisums. Die Sat.1 und Pro Sieben-Sendung „The Voice of Germany“ gibt es seit acht Jahren in Deutschland. Nachwuchsmusiker präsentieren sich dort vor einer Jury aus prominenten Musikern wie Mark Forster oder Rea Garvey. Wenn einem von ihnen eine Darbietung gefällt, bietet er an, den Musiker zu coachen. Nach dem Fernsehfinale gehen die Sieger auf Tournee. Dieses Jahr gewann die Indonesierin Claudia Emmanuela Santoso die Show. Sie studiert in München Musikwissenschaft. „Die Tour ist unglaublich für mich“, sagt sie 19-Jährige. Fidi Steinbeck sagt: „Es ist sehr aufregend, jeden Morgen im Bus aufzuwachen und gar nicht zu wissen, wo man ist und jeden Abend in einer anderen Stadt spielen zu können.“ Erwin Kintop sagt: „Wir sind wie eine kleine Familie, und auch, wenn es lange, harte Tage sind, macht es viel Spaß.“ Mariel Kirschall sollte eigentlich in der Schule sein, aber auch sie genießt die Tournee sehr. Für die Schüler des Willibrord-Gymnasiums hat sie einen Rat. „Ich hatte immer Hemmungen, vor anderen zu singen. Irgendwann habe ich das überwunden. Den Mut zu haben, sein Talent zu zeigen, ist wirklich das Beste.“