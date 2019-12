Luxemburg Tanken in Luxemburg wird teurer. Die Regierung des Nachbarlandes hat beschlossen, die Steuern für Benzin und Diesel zu erhöhen.

Die dadurch erzielten Mehreinnahmen sollen in Maßnahmen der Energiewende fließen, kündigten der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna, Arbeitsminister Dan Kersch und Umweltminister Claude Turmes an. Durch die Erhöhung der Verbrauchssteuern auf Sprit sei der Umsatz an den Zapfsäulen nicht mehr so stark angestiegen wie in den Jahren zuvor, teilten die drei Regierungsmitglieder auf einer Pressekonferenz mit. Allerdings hätten die höheren Steuern nicht zu einem Rückgang des Spritverkaufes in Luxemburg geführt. Daher sei das Erreichen der Klimaziele und eine Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes im kommenden Jahr gefährdet.