Zwei Jahre nach Tankstellenmord Aus dem Leben gerissen

Dann ist da auch das Foto seines Leichnams im Sarg – ganz friedlich liegt er da, mit einem weißen Rollkragenpulli. Michaela Rech schaut sich die unzähligen Bilder hin und wieder an – lacht, weint. Das muss sein, um zu begreifen, was nicht zu begreifen ist. Ein damals 49-Jähriger hat ihren Sohn an der Aral-Tankstelle in Oberstein nach einem Streit über das Tragen einer Schutzmaske erschossen. Einfach so. Ungezählte Tränen, die sie kaum mehr zu spüren scheint und die sie fast verschämt wegwischt, gehören seitdem zu ihrem Leben. Eine Halskette mit einem kleinen silbernen Schlüssel und einem Herzen – das Alex’ Daumenabdruck, den der Bestatter noch genommen hatte, ziert – trägt sie immer. Eine große Kiste, prall gefüllt mit Karten und Briefen, die Mitgefühl bekunden, gibt es im Keller. Das ist das, was bleibt.