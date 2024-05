Pilger trotzen dem Regen „Beten mit den Füßen“ – Tausende springen mit bei Echternacher Springprozession

Dauerregen bei der Echternacher Springprozession am Pfingstdienstag: Dennoch kamen wieder tausende Pilger aus dem In- und Ausland in die luxemburgische Grenzgemeinde. An den Straßenrändern waren es wegen des nassen Wetters deutlich wenige Menschen als im Vorjahr. „Wer bei diesem Regen zur Springprozession kommt, der tut dies aus Überzeugung“, sagte Bischof Stephan Ackermann am Rande der Prozession. Der Trierer Kirchenmann reihte sich als gewöhnlicher Teilnehmer in der Schar der Pilger ein. Gegen halb zehn startete die Prozession durch die Straßen der Stadt. Sie endete am Mittag in der St. Willibrord Basilika, wo eine gemeinsame Messe gefeiert wurde.

Foto: Agentur Höser/RUDOLF HOESER