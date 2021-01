Hochwasser : Teils fallende Wasserstände an Mosel, Saar und Sauer

Trier Nach Prognosen des Hochwasservorhersagezentrums fallen die Wasserstände am Sonntag an manchen Pegeln, an anderen steigen sie noch an. Weitere Niederschläge und wieder ansteigende Pegelstände sind gemeldet.

Nach einem Bericht der Hochwasservorhersagezentrale von 10 Uhr stagnieren die Wasserstände am Pegel Trier am heutigen Sonntag zwischen 7,90 und 8 Meter mit fallender Tendenz. Oberhalb von Trier und an der der unteren Mosel sei bis zum frühen Montagmorgen noch mit steigenden Wasserständen zu rechnen, am Pegel Cochem bis etwa 7 Meter. Danach fielen die Wasserstände derzeitigen Vorhersagen zufolge bis Dienstag. Auf Grundlage der aktuellen Niederschlagsvorhersagen würden sich die Wasserstände am Pegel Trier bis Ende der Woche im Bereich zwischen 7 und 8 Meter bewegen.

Gegen 12 Uhr stand der Pegel Trier bei 7,86 Metern, in Zeltingen bei 8,30 Metern.

Auch an der Saar sollen die Wasserstände im Verlauf des heutigen Sonntags fallen. Am Pegel Fremersdorf lagen die Höchststände in der vergangenen Nacht knapp unter der Meldehöhe von 3,90 Meter. Für Montag sind weiterhin fallende Wasserstände vorhergesagt.

An der Sauer hat der Regen am Samstag zu einem Wiederanstieg der Wasserstände geführt, die Meldehöhe von 3,50 Meter wurde am Pegel Bollendorf jedoch nicht nochmal überschritten. Heute und am Montag sollen die Wasserstände an der Sauer stark fallen.

