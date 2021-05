US-Prominenz in der Eifel? : Kommt Tesla-Chef Elon Musk heute in die Eifel?

Tesla baut an am Standort Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Wenn US-Milliardär Elon Musk irgendwo in der Welt auftaucht, brodelt es sofort in der Gerüchteküche. Am Sonntagabend landete der 49-jährige Tesla-Chef in Deutschland. Die spannende Frage: Kommt Musk auch in die Region Trier?

Überraschender Promi-Besuch in Brandenburg: Tesla-Chef Elon Musk hat sich am Montagabend ein Bild vom Baufortschritt der neuen Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin gemacht. Der 49-Jährige hält einen Produktionsstart bis zum Jahresende weiterhin für möglich.Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Herstellung seiner Elektrofahrzeuge beginnen. Es droht jedoch ein späterer Start.

Nachdem die Stippvisite des aus England angereisten Milliardärs bekannt wurde, schossen sogleich Spekulationen ins Kraut, ob Musk möglicherweise auch das Tesla-Werk in der Eifel besichtigen könnte. Dort werden derzeit neue Produktionshallen gebaut.

Tesla hat den Eifeler Maschinenbauer Grohmann mit mittlerweile mehr als 1000 Mitarbeitern vor über vier Jahren übernommen. Vor wenigen Monaten war der Name des Unternehmensgründers Grohmann aus dem Firmennamen gestrichen worden. Das Prümer Unternehmen heißt seitdem Tesla Automation, wie aus einer Handelsregister-Veröffentlichung hervorgeht.

Die Tesla-Baustelle am Standort Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Schon häufiger war über einen möglichen Besuch von Elon Musk in der Eifel spekuliert worden. Bei seinem letzten Deutschland-Besuch Anfang September vergangenen Jahres war der Privatjet des Milliardärs auch auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn gelandet. Gerüchten zufolge nächtigte der Milliardär im Fünf-Sterne-Luxushotel Schloss Lieser an der Mosel.