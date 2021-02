Bündnis 90/Die Grünen:

Die Grünen, die derzeit das Umweltministerium im Land leiten, befürworten die Biotonne. Sie verweisen beim Modell Trier plus darauf, dass im Mai 2021 abschließende Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts vorliegen. Auf dieser Grundlage beabsichtige das Land, das Modell auf Vereinbarkeit mit geltendem Recht hin zu bewerten. Eine Sprecherin der Grünen sagt: „Ein Bringsystem darf nicht die Akzeptanz in der Gesellschaft verringern und die gesetzlich geforderten Sammelquoten senken.“ Ein unkompliziertes Holsystem könne zu einer größeren Akzeptanz in der Bevölkerung für korrekte Mülltrennung beitragen. Ein landesweit einheitliches System, Müll abzuholen und zu trennen, werde „derzeit“ aber nicht angestrebt.