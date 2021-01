Podcast „Im Leben ni(s)cht“ : Thomas Müller (Kylltal-Reisen): Ein Ausflug ins Reich der Erinnerungen

Special Trier Thomas Müller gehört einer Touristik-Dynastie an, die seit über 90 Jahren Menschen aus Trier in die Welt, aber auch von Leipzig nach Paris gebracht hat. Im ehrlichen Trierer Podcast spricht er darüber und über die Zukunft der Tourismusbranche.

Wenn sich Reisen schwieriger gestaltet als im 18. Jahrhundert, wenn der Radius vorsichtshalber schon 15 Kilometer um Trier herum gezogen wird, dann wird es Zeit für einen Ausflug: in das Reich der Erinnerungen. Thomas Müller gehört einer Touristik-Dynastie an, die seit über 90 Jahren Menschen aus Trier in die Welt, aber auch von Leipzig nach Paris gebracht hat.