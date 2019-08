Unwetter : THW unterstützt Aufräumarbeiten nach Tornado in Luxemburg

THW unterstützt Aufräumarbeiten nach Tornado in Luxemburg

Luxemburg/Trier Nach dem Tornado im Südwesten Luxemburgs sind seit Montag mehrere Dutzend Fachleute des Technischen Hilfswerks aus der Region Trier an den Sicherungsarbeiten beteiligt.

Die THW-Kräfte seien am Sonntagabend vom luxemburgischen Katastrophenschutz angefordert worden, sagte eine Sprecherin unserer Zeitung. Die rund 80 ehrenamtlichen Kräfte sind demnach in kleinen Teams von bis zu fünf Leuten unterwegs, um die teils schwer beschädigten Dächer in den betroffenen luxemburgischen Orten zu begutachten und zu reparieren. Zu jedem Team gehört nach Angaben der Sprecherin auch ein Baufachberater. Die Kosten für den Einsatz würden vom Großherzogtum übernommen. Asu der Region Trier sind THW-Kräfte aus Trier, Saarburg, Bitburg, Hermeskeil ujnd Prüm im Einsatz.