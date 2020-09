Nahverkehr : Bus- und Bahnfahren in der Region wird vorerst nicht teurer

Die Preise für Tickets in der Region steigen vorerst noch nicht. Foto: dpa/Arne Dedert

Trier Zweckverband verschiebt Entscheidung über Preiserhöhung auf nächstes Jahr. Vor allem wegen Corona haben weniger Menschen den Nahverkehr benutzt. Den Unternehmen fehlen daher Millionen.

Rein rechnerisch hätten die Fahrkartenpreise für Bus und Bahn in der Region im kommenden Jahr erneut erhöht werden müssen. Doch der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier beschloss am Donnerstagabend, zunächst auf eine Preiserhöhung zu verzichten. Nicht zuletzt, weil das Land angekündigt hat, den Nahverkehr in Rheinland-Pfalz finanziell zu unterstützen. Auch die vier Landkreise und die Stadt Trier fangen die Verluste durch höhere Zuwendungen an die Verkehrsunternehmen auf.

Ohne die Corona bedingten Rückgänge bei den Fahrgästen wäre bereits eine Erhöhung der Ticketpreise in der Region um fast zwei Prozent nötig gewesen, um die höheren Ausgaben etwa für Personal, Unterhalt der Fahrzeuge und Versicherungen auszugleichen. Wegen des Lockdowns im Frühjahr, bei dem die Schulen mehrere Wochen geschlossen waren und viele Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt wurden, ging die Zahl der Fahrgäste in der Region zurück. In dieser Zeit wurden, wie der VRT vor einigen Wochen mitteilte, bis zu 90 Prozent weniger Tickets verkauft. Die Einnahmen der Verkehrsunternehmen in der Region seien im März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 und in April um 30 Prozent eingebrochen. Allein die Stadtwerke Trier (SWT) rechnen für ihren Linienverkehr in diesem Jahr mit einem Verlust von 1,5 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung dieser Verluste sei eine Erhöhung der Preise um 2,3 Prozent notwendig gewesen, sagte eine VRT-Sprecherin unserer Zeitung.

Allerdings gilt der Beschluss des Zweckverbands, die Preise nicht zu erhöhen zunächst nur für die ersten sechs Monate des kommenden Jahres. Mitte 2021 werde die Situation erneut bewertet, sagte die VRT-Sprecherin. Ins Kalkül gezogen würden dann die Kostenentwicklung und die Fahrgastentwicklung. Noch immer verzeichnen die Verkehrsunternehmen zum Teil eine Zurückhaltung bei den Fahrgästen. Es müsse abgewartet werden, wie sich die Zahl angesichts der anhaltenden Pandemie entwickele. Weiterer Faktor, der eventuell auch dazu führen könnte, dass die Preise Mitte kommenden Jahres erhöht werden, sind laut der Sprecherin, die laufenden Tarifverhandlungen für das Busgewerbe. Je nachdem wie diese ausfielen, entstünden zusätzliche Ausgaben, die ausgeglichen werden müssten. Die für das erste Halbjahr 2021 prognostizierten Einnahmeverluste im Bereich des VRT betrügen rund 300 000 Euro, sagte die Verbundssprecherin unserer Zeitung.