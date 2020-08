Ein Havaneser schaut seine Besitzerin durch eine Leine und an einem Hundebeutel vorbei an. Genügend Auslauf, keine Haltung an der Kette und ein Verbot der Ausstellung von Tieren mit bestimmten Merkmalen - mit strengeren Regeln will das Bundeslandwirtschaftsministerium eine artgerechte Hundehaltung garantieren. Foto: dpa/Jonas Walzberg