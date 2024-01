Gute Vorsätze Damit die guten Vorsätze nicht kippen

Er wäre ja so einfach, wenn der innere Schweinehund nicht wäre. Gute Vorsätze werden oft zum neuen Jahr gemacht, wohl wissend, dass die sich nicht immer und immer leicht umsetzen lassen. Ludger Brünnette, Diplom-Psychologe und Psychotherapeut sowie Leiter der Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Wittlich, gibt Tipps, wie wir nicht so schnell wieder in alte Gewohnheiten verfallen.