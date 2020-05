Kostenpflichtiger Inhalt: Unfälle : Tödlicher Medikamenten-Mix bei Airbase-Soldaten wirft Fragen auf

Spangdahlem Zwei junge Spangdahlemer Soldaten haben im Januar offenbar versehentlich eine tödliche Dosis Drogen und Medikamente konsumiert. Doch noch sind Fragen offen.

Die beiden Anfang Januar tot in einer Wohnung auf der Airbase Spangdahlem aufgefundenen jungen Soldaten starben offenbar an einem Mix verschiedener Medikamente und Drogen. Das berichtet die Militärzeitung Stars and Stripes unter Verweis auf eine Sprecherin der Untersuchungskommission. Danach gehen die Ermittler offenbar davon aus, dass es sich bei der Einnahme des letztlich tödlichen Medikamentenmixes nicht um einen geplanten Suizid oder ähnliches gehandelt hat, sondern um ein Versehen. Allerdings müssten noch viele Fragen beantwortet werden, bevor die Untersuchungsakten geschlossen werden könnten, wird die Sprecherin zitiert. Eine dieser Fragen sei, ob weitere Personen an der Sache beteiligt gewesen seien.

Die beiden erst 20 Jahre alten Soldaten waren am Abend des 9. Januar tot in einem Schlafzimmer aufgefunden worden. Es sei immer schwer, zwei wertvolle Mitglieder des Teams zu verlieren – unabhängig von den Hintergründen des Todes, zitiert Stars and Stripes den Spangdahlemer Kommandeur David Eppersong.

Auch in einem anderen tragischen Fall auf der Airbase stehen die Hintergründe inzwischen fest. Ursache eines tödlichen Verkehrsunfalls, bei dem Ende September auf dem US-Flugplatz in der Eifel zwei junge Soldaten ums Leben kamen, war überhöhte Geschwindigkeit. Das Fahrzeug, in dem die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer saßen, war bei Regen von der Straße abgekommen und mit einem auf der Wiese abgestellten Traktor kollidiert. Nach dem Untersuchungsbericht waren die Soldaten mit ihrem Wagen fast doppelt so schnell unterwegs wie zulässig. Dabei hätte der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Ein dritter Insasse hatte den Unfall schwer verletzt überlebt.