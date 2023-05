Festnahme am Abend Jugendlicher (17) in Schiffweiler erschossen – Polizei nimmt jungen Mann (18) fest

Die Kriminalpolizei (Kripo) ermittelt wegen eines erschossenen Jugendlichen in Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen). Dessen Leiche ist am Montagabend, 15. Mai, in einem Haus entdeckt worden. Das teilt ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am frühen Dienstagmorgen mit.