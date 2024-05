Top-Acts bei freien Eintritt Gratis-Konzerte zum Luxemburger Nationalfeiertag – Diese Top-Acts treten mitten in der Stadt auf

Im vergangenen Jahr traten unter anderem der belgische DJ Lost Frequencies und die irische Band The Script auf. In diesem Jahr macht der deutsche DJ Robin Schulz am Samstag, 22. Juni, den Auftakt. Einen Tag darauf, am Nationalfeiertag, tritt die amerikanische Rockband Toto auf. Bekannte Songs sind Africa und Hold the line. Vom DJ und Produzenten Robin Schulz stammen Hits wie Waves oder Sugar. Einlass am Samstag ist ab 16 und am Sonntag ab 17 Uhr. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.