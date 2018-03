Tourismus in der Region schwächelt

Zahl der Gasthöfe und Hotels sinkt – auch weil immer weniger Menschen in der Branche arbeiten wollen. Von Katharina De Mos

Nicht nur die Landespolitik, auch die Industrie- und Handelskammern (IHK) sorgen sich, weil sich der Tourismus in Rheinland-Pfalz nicht so entwickelt wie gewünscht. Zwar steigen die Übernachtungs- und Gästezahlen. Aber im bundesweiten Vergleich gehört das Land beim Wachstum zu den Schlusslichtern.

Und in der Region Trier beobachtet die IHK Beunruhigendes: Anders als im Bundes- und Landesschnitt geht es hier bergab. 2012 waren es noch mehr als sieben Millionen Übernachtungen. 2017 nur noch 6,85 Millionen. Zahlen, die wohl auch daraus resultieren, dass viele Betriebe aufgehört haben. So ist die Zahl der regionalen Gasthöfe, die nicht nur Zimmer, sondern auch ein Restaurant bieten, in den vergangenen zehn Jahren um 34 Prozent gesunken, jene der Hotels um 14 Prozent und der Hotels garnis um sechs Prozent. Einzig die Pensionen sind mehr geworden (plus zehn Prozent).

Laut Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK, liegt dies daran, dass es vielen Unternehmen nicht gelingt, Nachfolger zu finden. Ein weiteres großes Problem der Branche: Es gibt zu wenig Personal. „Fachkräfte sind unglaublich schwierig zu finden“, bestätigt Stefan Brandt vom Hotel Moselblick in Piesport. 20 Bewerber wollte das Arbeitsamt ihm schicken. Kein Einziger sei erschienen. Seit drei Jahren nun arbeitet der Betrieb mit kroatischen Kräften, die acht Monate bleiben und dann wieder nach Hause fahren.

Kein Wunder, dass Fachkräfte Mangelware sind: Die Zahl der Auszubildenden in der Tourismuswirtschaft der Region hat sich seit 2005 fast halbiert. „Da müssen wir was tun“, sagt Glockauer.

Und so haben die IHKs, die sich in Mainz auch daran beteiligen, eine neue Tourismusstrategie fürs Land zu entwickeln, ein Positionspapier verabschiedet, das am Donnerstag präsentiert wurde. Sie fordern bessere, professionellere Strukturen. 400 Tourist-Informationen gebe es landesweit. „Es kann doch nicht sein, dass viele davon nur halbtags geöffnet sind“, sagt Albrecht Ehses, tourismuspolitischer Sprecher der IHK. Die Kammer wünscht sich weniger Bürokratie und weniger Dokumentationspflichten für Unternehmer, und sie lehnt steigende Steuern und Tourismusbeiträge wie die Trierer Bettensteuer ab. Genau wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) will sie, dass diejenigen, die einen Betrieb übernehmen, zum einen vom Land finanziell gefördert werden, zum anderen ein paar Jahre Zeit bekommen, ehe sie all die Auflagen in Sachen Brandschutz oder Barrierefreiheit erfüllen müssen. „Das geht ganz schnell in den fünfstelligen Bereich“, sagt Ehses.

In vielen Punkten fordern Dehoga und IHK das Gleiche. Einziger großer Unterschied: Der Verband will, dass künftig nur noch ausgebildete Profis Kneipen, Restaurants oder Hotels eröffnen dürfen.

In Mainz arbeiten Experten und Politiker derzeit an einer neuen Tourismusstrategie für Rheinland-Pfalz, die über das Marketing, über Förderprogramme und inhaltliche Schwerpunkte entscheidet. Ergebnisse sollen bis Herbst 2018 vorliegen.