Kriminaltität : Traben-Trarbacher Bunkerbande zu Vorwürfen: Äußerungen ja, Geständnisse nein

Experten der Polizei werten weiterhin die Server des beschlagnahmten Cyberbunkers in Traben-Trarbach aus. Foto: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Traben-Trarbach Beschuldigte des Traben-Trarbacher Cyberbunkers äußern sich zu Vorwürfen der Cyberkriminalität. Sie legen aber kein Geständnis ab. 200 Server werden weiter ausgewertet.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem illegalen Cyberbunker in Traben-Trarbach kommen voran. Die Beschuldigten hätten sich zum Teil eingelassen, ohne jedoch Geständnisse abzulegen, sagte der Leiter der Zentralstelle für Cybercrime, Oberstaatsanwalt Jörger Angerer, gegenüber unserer Zeitung.

Er geht davon aus, dass Anfang kommenden Jahres Anklage gegen die insgesamt 13 Tatverdächtigen erhoben werden kann. Ob dies noch im Januar der Fall sein wird, könne er derzeit noch nicht sagen, so Angerer. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwölf Männer und eine Frau zwischen 20 und 59 Jahren, sieben von ihnen sitzen in Untersuchungshaft in verschiedenen Gefängnissen.