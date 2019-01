Ein an der Saar lebender Brite hat seinen persönlichen Brexit bereits vollzogen. Er geht hart mit seinen Landsleuten ins Gericht.

Graham Cheshire hat seinen persönlichen Brexit schon hinter sich. Vor zwei Jahren hat der Brite, der in Wiltingen (Trier-Saarburg) lebt, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. „Ich lebe seit 40 Jahren in der luxemburgisch-deutschen Grenzregion und fühle mich hier mehr zu Hause als in Großbritannien“, sagt der ehemalige Banker. Trotzdem sei er traurig über die Verwirrungen, in die sich Großbritannien begeben habe. „Ich gebe der jungen Generation die Schuld daran. Sie war zu faul, im Referendum über ihre Zukunft zu stimmen“, sagt er. Die Volksabstimmung über den Brexit vor zwei Jahren sei „völlig unnötig“ gewesen. Die jetzige „katastrophale“ Situation sei Folge gewesen von Eigeninteressen und Lügen („alternativen Fakten“) der Politiker und der Medien vor der Abstimmung am Dienstagabend. „Würden britische Politiker sich ernsthafte Sorgen um die Zukunft Großbritanniens machen, würden sie ein zweites bestätigendes Referendum über den Brexit einberufen, in dem sie alle Wähler zur Teilnahme ermutigten“, sagt Cheshire.

So wie Cheshire sehen das offenbar viele seiner hier lebenden Landsleute. Seit dem positiven Votum der Briten für den Austritt aus der EU haben immer mehr von ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Waren es 2016 in Rheinland-Pfalz noch 198 stieg die Zahl 2017 nach dem Referendum auf 378. Der Brexit und seine Folgen seien auch im Kreis Trier-Saarburg „deutlich spürbar“, sagt Thomas Müller von der dortigen Kreisverwaltung. Nach einem ersten „Schub“ nach dem Brexitvotum im März 2017 habe die Zahl der Briten, die sich meldeten, in den vergangenen Wochen wieder deutlich zugenommen.

„Dabei ist Wut und Enttäuschung der Briten über ihre Regierung und die gespaltene britische Bevölkerung sowie Angst vor dem Auseinanderbrechen der EU erkennbar.“ Insgesamt hätten sich mehr als 300 Briten bei der Einbürgerungsbehörde der Kreisverwalung gemeldet, sich informiert oder einen Einbürgerungsantrag gestellt. „Das sind nahezu alle hier lebenden britischen Staatsbürger.“ 2017 wurden im Kreis 32 Briten eingebürgert, 2018 waren es 14. Aufgrund der Vielzahl der Briten, die die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, hat die die Kreisverwaltung eigens zwei „Brexit-Einbürgerungsveranstaltungen“ Ende Januar und Ende März terminiert, bei denen jeweils zehn Briten Deutsche werden.

Es sind aber nicht nur die Briten, die die unsichere Lage Großbritanniens mit Sorge betrachten. Die heimische Wirtschaft fürchtet die Folgen eines ungeordneten Brexits. Dadurch könnte der Warenverkehr durch Zölle und komplizierte Zollverfahren behindert werden, heißt es etwa bei der Industrie- und Handelskammer.

Auch Schulen blicken derzeit gespannt auf die weitere Entwicklung in dem Noch-EU-Land. Zahlreiche Gymnasien, Gesamt- und Realschulen haben Partnerschulen in England, mit denen sie Schüleraustausche organisieren. Häufig finden auch Klassenfahrten nach Großbritannien statt. Wie sich diese in Zukunft weiter entwickeln werden, könne man derzeit noch nicht sagen, heißt es etwa beim Trierer Humboldt-Gymnasium. Allerdings seien bereits jetzt die Hürden für solche Fahrten sehr hoch unabhängig vom Brexit. Es gebe sehr viel Bürokratie und viel Einschränkungen. Und Grenzkontrollen habe es für die Fahrten nach England ohnehin schon immer gegeben.

Darauf verweist auch Thomas Müller von Kylltal-Reisen in Trierweiler (Trier-Saarburg). Er erwartet für die Busreisen, die sein Unternehmen regelmäßig nach England anbietet, auch durch einen ungeordneten Brexit keine Auswirkungen. Schließlich habe man Erfahrungen mit Reisen in Nicht-EU-Länder wie etwa die Schweiz oder Norwegen.

Ganz so entspannt sieht der Wahldeutsche Cheshire das Ganze nicht. Trotz der Stärke der britischen Nation sieht er die Zukunft Großbritanniens als ungewiss an. „Ich trauere um den Zustand, in dem sich Großbritannien zurzeit befindet“, sagt der an der Saar lebende Brite mit deutscher Staatsbürgerschaft.