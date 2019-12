Eifel/Hunsrück Viele Bauern in Eifel und Hunsrück sind zusammengekommen, um mit ihren Treckern und Schleppen ein Zeichen zu setzen. Damit protestieren die Landwirte in der Region gegen aus ihrer Sicht zu strenge Düngevorgaben der EU. Und sichtbar waren sie wirklich.

Landwirte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben am Mittwoch an einer bundesweiten sogenannten „Flashmob-Protestaktion“ teilgenommen. Der Protest-Aufruf gilt für ganz Deutschland, und wurde auch in der ganzen Region Trier verbreitet.