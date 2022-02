Parteien : Trierer AfD-Landeschef Michael Frisch: In der Partei schon bald auf dem absteigenden Ast?

Bekommt der Trierer AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch bei den bevorstehenden Neuwahlen einen Herausforderer? Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz/Trier Der Trierer AfD-Politiker Michael Frisch steht seit zweieinhalb Jahren an der Spitze der Landespartei. Die Kritik an dem 64-Jährigen wächst. Es gibt Hinweise darauf, dass seine Macht in der Partei schwindet.